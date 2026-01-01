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Warehouse 13
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Warehouse 13 (2009): 1 nomination
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Original Main Title Theme Music
Edward Rogers
Nominee
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