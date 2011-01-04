Menu
V 2009 - 2011, season 2

V season 2 poster
V

V 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 4 January 2011
Production year 2011
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"V" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Vизитеры» красные тучи затянули небесный свод. Молчание визитеров спровоцировало панические настроения среди жителей Земли. Декер принимает решение выпустить еще несколько специальных репортажей. Спустя некоторое время звучит обращение Анны, которое утешает землян. Люди понемногу успокаиваются. Николс отправляется в ссылку на Землю. Рана Тайлера заставляет Эванс добиваться встречи с Анны. Также от Лизы она узнает сведения о человеке, который знает, чего на самом деле добиваются инопланетные визитеры. Беседа с этим человеком проливает свет не только на планы захватчиков, но и на случившееся с Эрикой.

6.8 IMDb
"V" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Red Rain
Season 2 Episode 1
4 January 2011
Serpent's Tooth
Season 2 Episode 2
11 January 2011
Laid Bare
Season 2 Episode 3
18 January 2011
Unholy Alliance
Season 2 Episode 4
1 February 2011
Concordia
Season 2 Episode 5
8 February 2011
Siege
Season 2 Episode 6
15 February 2011
Birth Pangs
Season 2 Episode 7
22 February 2011
Uneasy Lies the Head
Season 2 Episode 8
1 March 2011
Devil in a Blue Dress
Season 2 Episode 9
8 March 2011
Mother's Day
Season 2 Episode 10
15 March 2011
