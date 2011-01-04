Во 2-м сезоне сериала «Vизитеры» красные тучи затянули небесный свод. Молчание визитеров спровоцировало панические настроения среди жителей Земли. Декер принимает решение выпустить еще несколько специальных репортажей. Спустя некоторое время звучит обращение Анны, которое утешает землян. Люди понемногу успокаиваются. Николс отправляется в ссылку на Землю. Рана Тайлера заставляет Эванс добиваться встречи с Анны. Также от Лизы она узнает сведения о человеке, который знает, чего на самом деле добиваются инопланетные визитеры. Беседа с этим человеком проливает свет не только на планы захватчиков, но и на случившееся с Эрикой.