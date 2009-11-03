В 1-м сезоне сериала «Vизитеры» пришельцы на космических кораблях, которые внезапно появились на планете Земля, обманывают людей, заверяя, что принесут им исключительно пользу. В ходе расследования дела, связанного с терроризмом, агент государственной безопасности Эрика Эванс выясняет, что инопланетные визитеры обманывают людей. Когда ее напарник нападает на нее, Эрика узнает, что пришельцы собираются внедриться во все влиятельные корпорации, занять места в государственных органах и впоследствии захватить все человечество. Однако люди, очарованные прибытием инопланетных гостей с подарками, не желают даже слушать Эрику.