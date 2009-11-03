Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

V 2009 - 2011 season 1

V season 1 poster
Kinoafisha TV Shows V Seasons Season 1

V 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes
"V" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Vизитеры» пришельцы на космических кораблях, которые внезапно появились на планете Земля, обманывают людей, заверяя, что принесут им исключительно пользу. В ходе расследования дела, связанного с терроризмом, агент государственной безопасности Эрика Эванс выясняет, что инопланетные визитеры обманывают людей. Когда ее напарник нападает на нее, Эрика узнает, что пришельцы собираются внедриться во все влиятельные корпорации, занять места в государственных органах и впоследствии захватить все человечество. Однако люди, очарованные прибытием инопланетных гостей с подарками, не желают даже слушать Эрику.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
6.8 IMDb
Write review
"V" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
3 November 2009
There Is No Normal Anymore
Season 1 Episode 2
10 November 2009
A Bright New Day
Season 1 Episode 3
17 November 2009
It's Only the Beginning
Season 1 Episode 4
24 November 2009
Welcome to the War
Season 1 Episode 5
30 March 2010
Pound of Flesh
Season 1 Episode 6
6 April 2010
John May
Season 1 Episode 7
13 April 2010
We Can't Win
Season 1 Episode 8
20 April 2010
Heretic's Fork
Season 1 Episode 9
27 April 2010
Hearts and Minds
Season 1 Episode 10
4 May 2010
Fruition
Season 1 Episode 11
11 May 2010
Red Sky
Season 1 Episode 12
18 May 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more