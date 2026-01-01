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Terminator: The Sarah Connor Chronicles
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"Terminator: The Sarah Connor Chronicles" updates
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Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Outstanding Stunt Coordination
Nominee
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