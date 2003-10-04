Menu
Fullmetal Alchemist 2003 - 2004, season 1

Fullmetal Alchemist season 1 poster
Fullmetal Alchemist 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 October 2003
Production year 2003
Number of episodes 51
Runtime 20 hours 24 minutes
"Fullmetal Alchemist" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Стальной алхимик» 12-летний Эдвард Элрик осваивает алхимические премудрости. Он с раннего возраста знает главное правило этой опасной науки: за любой успех предстоит заплатить равную ему цену. Но когда его мать уходит из жизни, мальчик забывает это предупреждение и хочет использовать свои навыки, чтобы вернуть ее к жизни. После досадного провала сам Эдвард теряет две конечности, а его младший брат Альфонс и вовсе лишается тела. Парень едва успевает спасти его, привязав его душу к стальным доспехам, которые теперь служат мальчику телом. Вместе они отправляются на поиски философского камня, который исправит их ошибки.

Series rating

8.5 IMDb
"Fullmetal Alchemist" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
To Challenge the Sun
Season 1 Episode 1
4 October 2003
Body of the Sanctioned
Season 1 Episode 2
11 October 2003
Mother
Season 1 Episode 3
18 October 2003
A Forger's Love
Season 1 Episode 4
25 October 2003
The Man with the Mechanical Arm
Season 1 Episode 5
1 November 2003
The Alchemy Exam
Season 1 Episode 6
8 November 2003
Night of the Chimera's Cry
Season 1 Episode 7
15 November 2003
The Philosopher's Stone
Season 1 Episode 8
22 November 2003
Be Thou for the People
Season 1 Episode 9
29 November 2003
The Phantom Thief
Season 1 Episode 10
6 December 2003
The Other Brothers Elric (1)
Season 1 Episode 11
13 December 2003
The Other Brothers Elric (2)
Season 1 Episode 12
20 December 2003
Fullmetal vs. Flame
Season 1 Episode 13
27 December 2003
Destruction's Right Hand
Season 1 Episode 14
10 January 2004
The Ishbal Massacre
Season 1 Episode 15
17 January 2004
That Which Is Lost
Season 1 Episode 16
24 January 2004
House of the Waiting Family
Season 1 Episode 17
31 January 2004
Marcoh's Notes
Season 1 Episode 18
7 February 2004
The Truth Behind Truths
Season 1 Episode 19
14 February 2004
Soul of the Guardian
Season 1 Episode 20
21 February 2004
The Red Glow
Season 1 Episode 21
28 February 2004
Created Human
Season 1 Episode 22
6 March 2004
Heart of Steel
Season 1 Episode 23
13 March 2004
Bonding Memories
Season 1 Episode 24
20 March 2004
Words of Farewell
Season 1 Episode 25
27 March 2004
Her Reason
Season 1 Episode 26
3 April 2004
Teacher
Season 1 Episode 27
10 April 2004
One is All, All is One
Season 1 Episode 28
17 April 2004
The Untainted Child
Season 1 Episode 29
24 April 2004
Assault on South Headquarters
Season 1 Episode 30
1 May 2004
Sin
Season 1 Episode 31
8 May 2004
Dante of the Deep Wood
Season 1 Episode 32
15 May 2004
Al, Captured
Season 1 Episode 33
29 May 2004
Theory of Avarice
Season 1 Episode 34
5 June 2004
Reunion of the Fallen
Season 1 Episode 35
12 June 2004
The Sinner Within Me
Season 1 Episode 36
19 June 2004
The Flame Alchemist, The Bachelor Lieutenant, & The Mystery of Warehouse 13
Season 1 Episode 37
26 June 2004
With the River's Flow
Season 1 Episode 38
3 July 2004
Secret of Ishbal
Season 1 Episode 39
10 July 2004
The Scar
Season 1 Episode 40
17 July 2004
Holy Mother
Season 1 Episode 41
24 July 2004
His Name is Unknown
Season 1 Episode 42
24 July 2004
The Stray Dog
Season 1 Episode 43
31 July 2004
Hohenheim of Light
Season 1 Episode 44
7 August 2004
One Who Lets Her Heart Rot
Season 1 Episode 45
21 August 2004
Human Transmutation
Season 1 Episode 46
28 August 2004
Homunculus Sealed
Season 1 Episode 47
4 September 2004
Farewell
Season 1 Episode 48
11 September 2004
Beyond the Gate
Season 1 Episode 49
18 September 2004
Death
Season 1 Episode 50
25 September 2004
Laws and Promises
Season 1 Episode 51
2 October 2004
