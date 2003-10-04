В 1-м сезоне сериала «Стальной алхимик» 12-летний Эдвард Элрик осваивает алхимические премудрости. Он с раннего возраста знает главное правило этой опасной науки: за любой успех предстоит заплатить равную ему цену. Но когда его мать уходит из жизни, мальчик забывает это предупреждение и хочет использовать свои навыки, чтобы вернуть ее к жизни. После досадного провала сам Эдвард теряет две конечности, а его младший брат Альфонс и вовсе лишается тела. Парень едва успевает спасти его, привязав его душу к стальным доспехам, которые теперь служат мальчику телом. Вместе они отправляются на поиски философского камня, который исправит их ошибки.