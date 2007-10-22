Menu
Russian
Zashchita protiv 2007, season 1

Zashchita protiv 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 October 2007
Production year 2007
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Zashchita protiv" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Защита против» жизнь Вадима Осипова сначала может показаться весьма заурядной: как и большинство учащихся юридического факультета, он грезил о карьере знаменитого адвоката. В 1974 году герой вместе с приятелями отправился на курорт по путевке. Автандил и Саша уже долго общаются с Вадимом. В доме отдыха они встречаются с интересными девушками. Вадим влюбляется в Лену. Молодые люди спорят на первый поцелуй и стремятся одержать победу. И только у Вадима создается ощущение, что это не просто случайное знакомство на отдыхе. Молодой человек оказывается прав, и Лена становится его женой. Но это лишь начало их истории...

"Zashchita protiv" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 October 2007
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 October 2007
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 October 2007
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 October 2007
TV series release schedule
