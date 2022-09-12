В 1-м сезоне сериала «Петроникс» главными действующими лицами являются друзья по имени Мэтт, Джиа, Эмма и Тим. Ребята учатся в начальной школе, сидят за партой вместе с другими школьниками и прилежно учат цифры и алфавит. Однако за пределами школы малышей, в отличие от большинства их одноклассников, ждет удивительная жизнь, полная захватывающих приключений. Когда зверям по всему миру угрожает опасность, раздается особый сигнал. И вот юные герои, отложив в сторонку учебники и тетради, превращаются в членов мужественной спасательной команды. Они отправляются на очередную операцию, чтобы спасти четвероногих.