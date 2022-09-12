Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Petronix Defenders season 1 watch online

Petronix Defenders season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Petronix Defenders Seasons Season 1

Petronix Defenders 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 26
Runtime 5 hours 12 minutes
"Petronix Defenders" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Петроникс» главными действующими лицами являются друзья по имени Мэтт, Джиа, Эмма и Тим. Ребята учатся в начальной школе, сидят за партой вместе с другими школьниками и прилежно учат цифры и алфавит. Однако за пределами школы малышей, в отличие от большинства их одноклассников, ждет удивительная жизнь, полная захватывающих приключений. Когда зверям по всему миру угрожает опасность, раздается особый сигнал. И вот юные герои, отложив в сторонку учебники и тетради, превращаются в членов мужественной спасательной команды. Они отправляются на очередную операцию, чтобы спасти четвероногих.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"Petronix Defenders" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Миссия: спасение гепардов
Season 1 Episode 1
12 September 2022
Миссия: спасение льва
Season 1 Episode 2
12 September 2022
Миссия: спасение зебры
Season 1 Episode 3
12 September 2022
Миссия: спасение сурикатов
Season 1 Episode 4
12 September 2022
Миссия: спасение колонии пингвинов
Season 1 Episode 5
12 September 2022
Миссия: спасение императорских пингвинов
Season 1 Episode 6
12 September 2022
Миссия: спасение карибу
Season 1 Episode 7
12 September 2022
Миссия: спасение полярных сов
Season 1 Episode 8
12 September 2022
Миссия: спасение горностая
Season 1 Episode 9
12 September 2022
Миссия: спасение ара
Season 1 Episode 10
12 September 2022
Миссия: спасение хаски
Season 1 Episode 11
12 September 2022
Миссия: спасение куницы
Season 1 Episode 12
12 September 2022
Миссия: спасение гренландского тюленя
Season 1 Episode 13
12 September 2022
Миссия: спасение хамелеона
Season 1 Episode 14
12 September 2022
Миссия: спасение лисенка
Season 1 Episode 15
12 September 2022
Миссия: спасение кролика
Season 1 Episode 16
12 September 2022
Миссия: спасение ржавой кошки
Season 1 Episode 17
12 September 2022
Миссия: спасение капуцина
Season 1 Episode 18
12 September 2022
Миссия: спасение кондора
Season 1 Episode 19
12 September 2022
Миссия: спасение очкового медведя
Season 1 Episode 20
12 September 2022
Миссия: спасение снежного барса
Season 1 Episode 21
12 September 2022
Миссия: спасение волчонка
Season 1 Episode 22
12 September 2022
Миссия: спасение ламы
Season 1 Episode 23
12 September 2022
Миссия: спасение белых медведей
Season 1 Episode 24
12 September 2022
Миссия: спасение гориллы
Season 1 Episode 25
12 September 2022
Миссия: спасение лемура
Season 1 Episode 26
12 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more