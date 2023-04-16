В 1-м сезоне сериала «Слабейший монстр» главный герой жить не может без популярной онлайн-игры «Лазурь», которая существует уже десяток лет подряд. Он является ветераном этой игры, играет в нее с самого первого дня и уже добился высот. Однажды парню достается приз, который он с вожделением открыл и... переместился в альтернативную реальность. Только внутри игры он является отнюдь не сильным персонажем, а самым слабым маленьким монстром. Дундун должен нарастить свои способности, заслужить расположение единомышленников и сделать так, чтобы вернуться в свое настоящее. Его ждет немало испытаний.