Monster But Wild season 1 watch online

Monster But Wild season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Monster But Wild Seasons Season 1

Monster But Wild 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 0 minute
"Monster But Wild" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Слабейший монстр» главный герой жить не может без популярной онлайн-игры «Лазурь», которая существует уже десяток лет подряд. Он является ветераном этой игры, играет в нее с самого первого дня и уже добился высот. Однажды парню достается приз, который он с вожделением открыл и... переместился в альтернативную реальность. Только внутри игры он является отнюдь не сильным персонажем, а самым слабым маленьким монстром. Дундун должен нарастить свои способности, заслужить расположение единомышленников и сделать так, чтобы вернуться в свое настоящее. Его ждет немало испытаний.

Series rating

0.0
6.2 IMDb
"Monster But Wild" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
16 April 2023
Episode 2
16 April 2023
Episode 3
23 April 2023
Episode 4
30 April 2023
Episode 5
7 May 2023
Episode 6
14 May 2023
Episode 7
21 May 2023
Episode 8
28 May 2023
Episode 9
4 June 2023
Episode 10
11 June 2023
Episode 11
18 June 2023
Episode 12
25 June 2023
