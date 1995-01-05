В 3-м сезоне сериала «Уличные акулы» археологи обнаруживают космическую капсулу, приземлившуюся на Землю 65 миллионов лет назад. В то время как доктор Парадигм пытается выкрасть находку, из капсулы на свободу выходит заключенный там инопланетянин Бэд Рэп, чья ДНК была использована для создания Мантамана. Выясняется, что собратья этого незваного гостя – зловещие хищники, желающие поработить и уничтожить человечество. Если ему удастся связаться с ними, то на планете Земля воцарится хаос. Братья-акулы должны найти и освободить Мантамана раньше, чем это произойдет, ведь только он может остановить Бэд Рэпа.