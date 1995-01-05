Menu
Street Sharks 1994 - 1997, season 3

Street Sharks season 3 poster
Street Sharks
Season premiere 5 January 1995
Production year 1995
Number of episodes 27
Runtime 9 hours 54 minutes
"Street Sharks" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Уличные акулы» археологи обнаруживают космическую капсулу, приземлившуюся на Землю 65 миллионов лет назад. В то время как доктор Парадигм пытается выкрасть находку, из капсулы на свободу выходит заключенный там инопланетянин Бэд Рэп, чья ДНК была использована для создания Мантамана. Выясняется, что собратья этого незваного гостя – зловещие хищники, желающие поработить и уничтожить человечество. Если ему удастся связаться с ними, то на планете Земля воцарится хаос. Братья-акулы должны найти и освободить Мантамана раньше, чем это произойдет, ведь только он может остановить Бэд Рэпа.

"Street Sharks" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Jurassic Shark
Season 3 Episode 1
5 January 1995
Sir Shark-a-lot
Season 3 Episode 2
12 January 1995
Shark to the Future
Season 3 Episode 3
19 January 1995
First Shark
Season 3 Episode 4
26 January 1995
Rebel Sharks
Season 3 Episode 5
5 February 1995
Space Sharks
Season 3 Episode 6
12 February 1995
A Shark Among Us
Season 3 Episode 7
19 February 1995
To Shark or Not to Shark
Season 3 Episode 8
26 February 1995
Eco Sharks
Season 3 Episode 9
5 March 1995
Close Encounters of the Shark Kind
Season 3 Episode 10
12 March 1995
Satellite Sharks
Season 3 Episode 11
19 March 1995
Cave Sharks
Season 3 Episode 12
8 April 1995
Shark Wars
Season 3 Episode 13
15 April 1995
Shark Father
Season 3 Episode 14
7 April 1996
Shark Hunt
Season 3 Episode 15
14 April 1996
Card Sharks
Season 3 Episode 16
21 April 1996
Shark Jacked
Season 3 Episode 17
28 April 1996
Turbo Sharks
Season 3 Episode 18
5 May 1996
20,000 Sharks Under the Sea
Season 3 Episode 19
12 May 1996
Ancient Sharkonauts
Season 3 Episode 20
19 May 1996
Sharkotic Reaction
Season 3 Episode 21
6 April 1997
Sand Sharks
Season 3 Episode 22
13 April 1997
Shark Quake
Season 3 Episode 23
20 April 1997
Super Shark
Season 3 Episode 24
27 April 1997
Jungle Sharks
Season 3 Episode 25
4 May 1997
Trojan Sharks
Season 3 Episode 26
11 May 1997
Shark-apolypse Now
Season 3 Episode 27
18 May 1997
