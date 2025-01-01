Во 2-м сезоне сериала «Уличные акулы» Джеб и Стрикс отправляются назад во времени с помощью нового изобретения доктора Парадигма и посещают две разные эпохи. Джебу удается беспрепятственно вернуться в свое время, где ему приходится немедленно присоединиться к Слэмму, Рипстеру и Бенд в битве с подводными мутантами. Но Стрикс застревает где-то между временами, не имея возможности связаться с братьями. Ребята должны победить Шримп Луи, Тентакилла, Килламари и других монстров, чтобы пробраться к машине времени и вызволить брата из ловушки. Сам Парадигм хочет отправиться в Средневековье и убить предка ребят сэра Томаса Болтона.