Street Sharks 1994 - 1997 season 2

Street Sharks
Season premiere 28 September 1994
Production year 1994
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 40 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Уличные акулы» Джеб и Стрикс отправляются назад во времени с помощью нового изобретения доктора Парадигма и посещают две разные эпохи. Джебу удается беспрепятственно вернуться в свое время, где ему приходится немедленно присоединиться к Слэмму, Рипстеру и Бенд в битве с подводными мутантами. Но Стрикс застревает где-то между временами, не имея возможности связаться с братьями. Ребята должны победить Шримп Луи, Тентакилла, Килламари и других монстров, чтобы пробраться к машине времени и вызволить брата из ловушки. Сам Парадигм хочет отправиться в Средневековье и убить предка ребят сэра Томаса Болтона.

0.0
6.2 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Shark Quest
Season 2 Episode 1
28 September 1994
Lone Shark
Season 2 Episode 2
7 October 1994
Shark n' Roll
Season 2 Episode 3
14 October 1994
Shark Treatment
Season 2 Episode 4
21 October 1994
Fresh Water Sharks
Season 2 Episode 5
28 October 1994
Road Shark
Season 2 Episode 6
7 November 1994
Shark Fight
Season 2 Episode 7
14 November 1994
Sky Sharks
Season 2 Episode 8
21 November 1994
Shark of Steel
Season 2 Episode 9
28 November 1994
Shark Source
Season 2 Episode 10
28 November 1994
