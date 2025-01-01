В 1-м сезоне сериала «Уличные акулы» гениальный ученый Роберт Болтон изобретает устройство для преобразования человеческих генов. Он собирается использовать прибор для излечения врожденных болезней и спасения жизней, однако тот оказывается в руках у конкурента Болтона – коварного и корыстного доктора Лютера Парадигма. Тот запускает в своей лаборатории зловещий эксперимент, но в самый ответственный момент в зоне действия устройства оказываются четверо подростков – родные братья Джеб, Стрикс, Рипстер и Слэмм. Попав под лучи прибора, они мутируют и превращаются в человекоподобных сверхсильных акул.