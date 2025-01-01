Menu
Street Sharks 1994 - 1997 season 1

Season premiere 7 September 1994
Production year 1994
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 6 minutes
"Street Sharks" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Уличные акулы» гениальный ученый Роберт Болтон изобретает устройство для преобразования человеческих генов. Он собирается использовать прибор для излечения врожденных болезней и спасения жизней, однако тот оказывается в руках у конкурента Болтона – коварного и корыстного доктора Лютера Парадигма. Тот запускает в своей лаборатории зловещий эксперимент, но в самый ответственный момент в зоне действия устройства оказываются четверо подростков – родные братья Джеб, Стрикс, Рипстер и Слэмм. Попав под лучи прибора, они мутируют и превращаются в человекоподобных сверхсильных акул.

6.2 IMDb
"Street Sharks" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Sharkbait
Season 1 Episode 1
7 September 1994
Sharkbite
Season 1 Episode 2
14 September 1994
Sharkstorm
Season 1 Episode 3
21 September 1994
TV series release schedule
