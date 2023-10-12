В 1-м сезоне сериала «Фрейзер» события разворачиваются в американском городке Бостон, расположенном в штате Массачусетс. Фрейзер возвращается в эти края, чтобы посмотреть в лицо новой жизни. Главному герою предстоит пройти немало испытаний, вспомнить о прошлых мечтах и постараться их реализовать. Также его ожидает знакомство с новыми людьми, с которыми Фрейзеру предстоит наладить новые отношения. У героя будет шанс исправить ошибки, воплотить в жизнь планы, на которые он когда-то махнул рукой, и наконец осуществить задуманное. Однако все это не дастся Фрейзеру легко.