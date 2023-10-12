Menu
Season premiere 12 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Frasier" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Фрейзер» события разворачиваются в американском городке Бостон, расположенном в штате Массачусетс. Фрейзер возвращается в эти края, чтобы посмотреть в лицо новой жизни. Главному герою предстоит пройти немало испытаний, вспомнить о прошлых мечтах и постараться их реализовать. Также его ожидает знакомство с новыми людьми, с которыми Фрейзеру предстоит наладить новые отношения. У героя будет шанс исправить ошибки, воплотить в жизнь планы, на которые он когда-то махнул рукой, и наконец осуществить задуманное. Однако все это не дастся Фрейзеру легко.

Frasier List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Good Father
Season 1 Episode 1
12 October 2023
Moving In
Season 1 Episode 2
12 October 2023
Trivial Pursuits
Season 1 Episode 3
19 October 2023
First Class
Season 1 Episode 4
26 October 2023
The Founders' Society
Season 1 Episode 5
2 November 2023
Blind Date
Season 1 Episode 6
9 November 2023
Freddy's Birthday
Season 1 Episode 7
16 November 2023
The B Story
Season 1 Episode 8
23 November 2023
The Fix Is In
Season 1 Episode 9
30 November 2023
Reindeer Games
Season 1 Episode 10
7 December 2023
