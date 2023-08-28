Menu
Belye vorony 2023, season 1

Season premiere 28 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 12 minutes
"Belye vorony" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Белые вороны» в центре событий оказываются люди с ограниченными физическими возможностями. Они не поставили крест на своей судьбе, а смогли превратить инвалидность в уникальную особенность. Герои создают контент для соцсетей и интернет-площадок, завоевывают многомиллионную аудиторию и делятся лайфхаками с теми людьми, которым тяжело адаптироваться в обществе. Своим примером они вдохновляют многих представителей маломобильной категории граждан бороться за свое право быть счастливыми, несмотря ни на что. Каждый из героев проекта доказывает, что оптимизм и целеустремленность побеждают любые трудности.

Серия 1
Season 1 Episode 1
28 August 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 August 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
