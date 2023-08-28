В 1-м сезоне сериала «Белые вороны» в центре событий оказываются люди с ограниченными физическими возможностями. Они не поставили крест на своей судьбе, а смогли превратить инвалидность в уникальную особенность. Герои создают контент для соцсетей и интернет-площадок, завоевывают многомиллионную аудиторию и делятся лайфхаками с теми людьми, которым тяжело адаптироваться в обществе. Своим примером они вдохновляют многих представителей маломобильной категории граждан бороться за свое право быть счастливыми, несмотря ни на что. Каждый из героев проекта доказывает, что оптимизм и целеустремленность побеждают любые трудности.