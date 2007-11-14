В 1-м сезоне сериала «Диверсант. Конец войны» близится 1945 год, советские люди еще не знают, что очень скоро самая кровавая война в истории будет выиграна. Да и фашисты еще предпринимают попытки насолить врагу. В немецком тылу создается группа диверсантов, собранная из советских военнопленных-перебежчиков, для которых собственная шкура оказалась важнее чести и верности. К счастью, о готовящемся плане узнают в разведуправлении СССР. Группу решают не останавливать, а допустить в крымский партизанский отряд, вот только сам отряд будет заведомо подставным. Тем временем Филатов, Бобриков и Калтыгин пытаются вернуться на родину.