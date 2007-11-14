Menu
Russian
Diversant 2: Konec vojny 2007, season 1

Diversant 2: Konec vojny 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 November 2007
Production year 2007
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Diversant 2: Konec vojny" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Диверсант. Конец войны» близится 1945 год, советские люди еще не знают, что очень скоро самая кровавая война в истории будет выиграна. Да и фашисты еще предпринимают попытки насолить врагу. В немецком тылу создается группа диверсантов, собранная из советских военнопленных-перебежчиков, для которых собственная шкура оказалась важнее чести и верности. К счастью, о готовящемся плане узнают в разведуправлении СССР. Группу решают не останавливать, а допустить в крымский партизанский отряд, вот только сам отряд будет заведомо подставным. Тем временем Филатов, Бобриков и Калтыгин пытаются вернуться на родину.

7 IMDb
"Diversant 2: Konec vojny" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 November 2007
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 November 2007
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 November 2007
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 November 2007
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 November 2007
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 November 2007
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 November 2007
Серия 8
Season 1 Episode 8
27 November 2007
Серия 9
Season 1 Episode 9
28 November 2007
Серия 10
Season 1 Episode 10
29 November 2007
