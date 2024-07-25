Menu
Impuros 2018 - 2024, season 5
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Season premiere
25 July 2024
Production year
2024
Number of episodes
10
Runtime
10 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
8.1
IMDb
Write review
Impuros List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Quem Semeia Vento Colhe Tempestade
Season 5
Episode 1
25 July 2024
Aqui se faz, Aquis e paga
Season 5
Episode 2
25 July 2024
Se Maomé não vai a montanha...
Season 5
Episode 3
25 July 2024
Mãe só tem uma
Season 5
Episode 4
25 July 2024
A União faz a Força
Season 5
Episode 5
25 July 2024
Quem não tem cão...
Season 5
Episode 6
25 July 2024
Antes só que mal acompanhada
Season 5
Episode 7
25 July 2024
Santa de Casa não faz milagre
Season 5
Episode 8
25 July 2024
Cutucando com Vara Curta
Season 5
Episode 9
25 July 2024
Um Prato que se Come Frio
Season 5
Episode 10
25 July 2024
