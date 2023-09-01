В 1-м сезоне сериала «Одна ночь» главными действующими лицами этой истории являются несколько друзей, которые двадцать лет назад оказались фигурантами одного незаурядного происшествия. Прошло много лет, каждый из друзей сделал все для того, чтобы жить дальше, погрузился в работу и личную жизнь. Однако случай напомнил о себе, когда один из приятелей решил написать книгу и включить это событие в сюжет. Теперь главным героям предстоит вновь столкнуться лицом к лицу с обстоятельствами двадцатилетней давности и пережить одну ночь, которая стала роковой для каждого героя. Что это принесет им?