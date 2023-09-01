Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

One Night 2023, season 1

One Night season 1 poster
Kinoafisha TV Shows One Night Seasons Season 1

One Night
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"One Night" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Одна ночь» главными действующими лицами этой истории являются несколько друзей, которые двадцать лет назад оказались фигурантами одного незаурядного происшествия. Прошло много лет, каждый из друзей сделал все для того, чтобы жить дальше, погрузился в работу и личную жизнь. Однако случай напомнил о себе, когда один из приятелей решил написать книгу и включить это событие в сюжет. Теперь главным героям предстоит вновь столкнуться лицом к лицу с обстоятельствами двадцатилетней давности и пережить одну ночь, которая стала роковой для каждого героя. Что это принесет им?

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.7 IMDb
Write review
"One Night" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
SIMONE
Season 1 Episode 1
1 September 2023
HAT
Season 1 Episode 2
1 September 2023
TESS
Season 1 Episode 3
1 September 2023
SIMONE
Season 1 Episode 4
1 September 2023
HAT
Season 1 Episode 5
1 September 2023
TESS
Season 1 Episode 6
1 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more