Live to 100: Secrets of the Blue Zones 2023, season 1

Live to 100: Secrets of the Blue Zones

Live to 100: Secrets of the Blue Zones
Title Сезон 1
Season premiere 30 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 36 minutes
"Live to 100: Secrets of the Blue Zones" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Жить до 100: Секреты голубых зон» в центре событий – исследователь Дэн Бюттнер, который выпустил книгу о секрете долголетия. Он начал сотрудничество с National Geographic в начале нулевых. Дэн изучает разные уголки земного шара в поисках районов, где люди живут намного дольше обычного. Согласно исследованиям Бюттнера, «голубые зоны», в которых проживает наибольшее количество долгожителей, находятся на Окинаве, Япония; Сардинии, Италия; Икарии, Греция; Никоя, Коста-Рика. Правильное питание, регулярные физические упражнения и забота о семье объединяют долгожителей из этих мест.

7.8 IMDb
"Live to 100: Secrets of the Blue Zones" season 1 list of episodes. TV series release schedule
The Journey Begins
Season 1 Episode 1
30 August 2023
An Unexpected Discovery
Season 1 Episode 2
30 August 2023
The End of Blue Zones?
Season 1 Episode 3
30 August 2023
The Future of Longevity
Season 1 Episode 4
30 August 2023
