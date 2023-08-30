В 1-м сезоне сериала «Жить до 100: Секреты голубых зон» в центре событий – исследователь Дэн Бюттнер, который выпустил книгу о секрете долголетия. Он начал сотрудничество с National Geographic в начале нулевых. Дэн изучает разные уголки земного шара в поисках районов, где люди живут намного дольше обычного. Согласно исследованиям Бюттнера, «голубые зоны», в которых проживает наибольшее количество долгожителей, находятся на Окинаве, Япония; Сардинии, Италия; Икарии, Греция; Никоя, Коста-Рика. Правильное питание, регулярные физические упражнения и забота о семье объединяют долгожителей из этих мест.