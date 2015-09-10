В 3-м сезоне сериала «Прелюбодеяние» у двери Уильяма появляется таинственная женщина с важным сообщением. Анна Экхардт предлагает мужчине шанс окончательно избавиться от Кувенберга. Но он не может согласиться на ее условия, так как дал Айрис обещание не вмешиваться. Тем временем Бьорн планирует жениться на бывшей проститутке Венди, что очень беспокоит всех его близких. Пиппин решает узнать все о прошлом этой женщины, но полученная информация заставляет его начать двойную игру. Алекс пытается соблазнить женатого мужчину, преследуя собственные тайные цели. Менно оказывается в больнице в критическом состоянии.