Overspel 2011 - 2015, season 3

Season premiere 10 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
В 3-м сезоне сериала «Прелюбодеяние» у двери Уильяма появляется таинственная женщина с важным сообщением. Анна Экхардт предлагает мужчине шанс окончательно избавиться от Кувенберга. Но он не может согласиться на ее условия, так как дал Айрис обещание не вмешиваться. Тем временем Бьорн планирует жениться на бывшей проститутке Венди, что очень беспокоит всех его близких. Пиппин решает узнать все о прошлом этой женщины, но полученная информация заставляет его начать двойную игру. Алекс пытается соблазнить женатого мужчину, преследуя собственные тайные цели. Менно оказывается в больнице в критическом состоянии.

7.9 IMDb
"Overspel" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Een sterke zaak
Season 3 Episode 1
10 September 2015
Case closed
Season 3 Episode 2
17 September 2015
De grootst mogelijke ellende
Season 3 Episode 3
24 September 2015
Panama
Season 3 Episode 4
1 October 2015
Gelieg en bedrieg
Season 3 Episode 5
8 October 2015
Een heterdaadje
Season 3 Episode 6
22 October 2015
USB
Season 3 Episode 7
29 October 2015
Net als vroeger
Season 3 Episode 8
5 November 2015
Schuld
Season 3 Episode 9
12 November 2015
Een dure prijs
Season 3 Episode 10
19 November 2015
