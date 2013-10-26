Во 2-м сезоне сериала «Прелюбодеяние» между Айрис и Пиппином возникает конфликт из-за опеки над общим ребенком. Элси отбывает срок за решеткой, но в тюрьме ей приходится очень тяжело. Она подает апелляцию в суд, чтобы выйти на свободу раньше. Кувенберг является к Бьерну с крайне неприятной для него новостью. Он оказывается в ярости из-за продления судебного процесса против олдермена Ройаккерса. Полиция ведет расследование в отношении нескольких подозреваемых, включая Кувенберга. Айрис узнает, что Уильям собирается свидетельствовать против члена совета. Элси получает на видеокассете занятный фильм об Уильяме.