Overspel 2011 - 2015 season 2

Overspel season 2 poster
Overspel
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 26 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Overspel" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Прелюбодеяние» между Айрис и Пиппином возникает конфликт из-за опеки над общим ребенком. Элси отбывает срок за решеткой, но в тюрьме ей приходится очень тяжело. Она подает апелляцию в суд, чтобы выйти на свободу раньше. Кувенберг является к Бьерну с крайне неприятной для него новостью. Он оказывается в ярости из-за продления судебного процесса против олдермена Ройаккерса. Полиция ведет расследование в отношении нескольких подозреваемых, включая Кувенберга. Айрис узнает, что Уильям собирается свидетельствовать против члена совета. Элси получает на видеокассете занятный фильм об Уильяме.

"Overspel" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Treintickets
Season 2 Episode 1
26 October 2013
Bijzondere omstandigheden
Season 2 Episode 2
2 November 2013
Dertig dagen
Season 2 Episode 3
9 November 2013
Briljant en wraakzuchtig
Season 2 Episode 4
16 November 2013
Geen risico
Season 2 Episode 5
23 November 2013
Allemaal oplichters
Season 2 Episode 6
30 November 2013
Een verschrikkelijk gezicht
Season 2 Episode 7
7 December 2013
Doder dan dood
Season 2 Episode 8
14 December 2013
De Duitser
Season 2 Episode 9
21 December 2013
Déjà vu
Season 2 Episode 10
28 December 2013
