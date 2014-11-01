В 1-м сезоне сериала «Angry Birds. Стелла» птицы отправляются в поход. Жизнь всех обитателей Золотого острова может измениться радикальным образом. Стелла — смелая птица, которая присоединяется к своим лучшим друзьям, чтобы отправиться в новые веселые приключения. Вместе они исследуют новые пути, радуются и смеются... Но, как и в любой дружбе, герои порой могут конфликтовать. Однако они всегда мирятся... или нет? Гейл, бывшая лучшая подруга Стеллы, решает пойти по более темному пути. В скором времени она получает прозвище Плохая Принцесса, поскольку становится властолюбивой и одержима поиском загадочного Золотого Яйца.