Angry Birds Stella 2014 - 2016 season 1

Angry Birds Stella season 1 poster
Angry Birds Stella 6+
Season premiere 1 November 2014
Production year 2014
Number of episodes 13
Runtime 1 hour 18 minutes
"Angry Birds Stella" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Angry Birds. Стелла» птицы отправляются в поход. Жизнь всех обитателей Золотого острова может измениться радикальным образом. Стелла — смелая птица, которая присоединяется к своим лучшим друзьям, чтобы отправиться в новые веселые приключения. Вместе они исследуют новые пути, радуются и смеются... Но, как и в любой дружбе, герои порой могут конфликтовать. Однако они всегда мирятся... или нет? Гейл, бывшая лучшая подруга Стеллы, решает пойти по более темному пути. В скором времени она получает прозвище Плохая Принцесса, поскольку становится властолюбивой и одержима поиском загадочного Золотого Яйца.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.5 IMDb
Write review
"Angry Birds Stella" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
A Fork in the Friendship
Season 1 Episode 1
1 November 2014
Bad Princess
Season 1 Episode 2
8 November 2014
The Golden Egg
Season 1 Episode 3
15 November 2014
Rock On!
Season 1 Episode 4
22 November 2014
The Runaway
Season 1 Episode 5
29 November 2014
All That Glitters
Season 1 Episode 6
6 December 2014
Pig Power
Season 1 Episode 7
13 December 2014
Own the Sky
Season 1 Episode 8
20 December 2014
The Prankster
Season 1 Episode 9
27 December 2014
Piggy Love
Season 1 Episode 10
3 January 2015
The Portrait
Season 1 Episode 11
10 January 2015
Don't Steal My Birthday!
Season 1 Episode 12
17 January 2015
To the Bitter End
Season 1 Episode 13
24 January 2015
TV series release schedule
