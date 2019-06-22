В 1-м сезоне сериала «Футболисты» министр Маник Дасгупта обвиняет молодую и быстро развивающуюся футбольную команду Bombers в непрофессионализме и напрасной трате бюджета. На самом же деле он хочет отобрать их спортивную площадку и тренировочный центр, чтобы построить на этом месте торговый комплекс и положить деньги в свой карман. Ему противостоит капитан команды Бадоль – решительный и смелый парень, не боящийся выступить против чиновника. Однако вскоре трагическая авария уносит жизни всех игроков. В живых по иронии судьбы остается лишь Бадоль. Он намерен доказать, что происшествие подстроил Дасгупта.