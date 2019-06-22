Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bombers 2019, season 1

Bombers season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bombers Seasons Season 1

Bombers
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 50 minutes
"Bombers" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Футболисты» министр Маник Дасгупта обвиняет молодую и быстро развивающуюся футбольную команду Bombers в непрофессионализме и напрасной трате бюджета. На самом же деле он хочет отобрать их спортивную площадку и тренировочный центр, чтобы построить на этом месте торговый комплекс и положить деньги в свой карман. Ему противостоит капитан команды Бадоль – решительный и смелый парень, не боящийся выступить против чиновника. Однако вскоре трагическая авария уносит жизни всех игроков. В живых по иронии судьбы остается лишь Бадоль. Он намерен доказать, что происшествие подстроил Дасгупта.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
Write review
"Bombers" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The End
Season 1 Episode 1
22 June 2019
Bombers Arik Baar
Season 1 Episode 2
22 June 2019
The Challenge
Season 1 Episode 3
22 June 2019
Challenge Accepted
Season 1 Episode 4
22 June 2019
Into the League
Season 1 Episode 5
22 June 2019
Catastrophe Strikes
Season 1 Episode 6
22 June 2019
Bali vs Badol
Season 1 Episode 7
22 June 2019
Testing Times
Season 1 Episode 8
22 June 2019
Down and Out!
Season 1 Episode 9
22 June 2019
Fort Et Fier
Season 1 Episode 10
22 June 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more