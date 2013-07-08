Menu
Dance Academy 2010 - 2013, season 3

Season premiere 8 July 2013
Production year 2013
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
В 3-м сезоне сериала «Танцевальная академия» идет третья неделя нового учебного года. Тара и ее друзья становятся третьекурсниками. Все они чувствуют давление со всех сторон. Национальная балетная труппа объявляет, что им нужны три танцора для исполнения временных ролей в кордебалете. Первые несколько дней работы в качестве подтанцовки становятся совершенно новым опытом для молодых артистов. Кристиан продолжает уходить от ответственности. Его планы по возвращению в Академию срывают члены Совета. Тем временем у Кэт возникают проблемы, но она отчаянно делает вид, что с ней все в порядке.

8 IMDb
"Dance Academy" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Glue
Season 3 Episode 1
8 July 2013
New Rules
Season 3 Episode 2
15 July 2013
Second Chances
Season 3 Episode 3
22 July 2013
Short Cut Clause
Season 3 Episode 4
29 July 2013
Negative Patterns
Season 3 Episode 5
5 August 2013
Fake It Until You Make It
Season 3 Episode 6
12 August 2013
Graceland
Season 3 Episode 7
19 August 2013
Traveling Light
Season 3 Episode 8
26 August 2013
Don't Let Me Down Gently
Season 3 Episode 9
2 September 2013
N'Fektd
Season 3 Episode 10
9 September 2013
Start of an Era
Season 3 Episode 11
16 September 2013
A Perfect Storm
Season 3 Episode 12
23 September 2013
Not for Nothing
Season 3 Episode 13
30 September 2013
