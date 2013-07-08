В 3-м сезоне сериала «Танцевальная академия» идет третья неделя нового учебного года. Тара и ее друзья становятся третьекурсниками. Все они чувствуют давление со всех сторон. Национальная балетная труппа объявляет, что им нужны три танцора для исполнения временных ролей в кордебалете. Первые несколько дней работы в качестве подтанцовки становятся совершенно новым опытом для молодых артистов. Кристиан продолжает уходить от ответственности. Его планы по возвращению в Академию срывают члены Совета. Тем временем у Кэт возникают проблемы, но она отчаянно делает вид, что с ней все в порядке.