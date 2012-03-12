Во 2-м сезоне сериала «Танцевальная академия» после чудесных летних каникул, проведенных со своим бойфрендом Кристианом, Тара возвращается в академию, чтобы начать обучение на втором курсе. По прибытии девушка узнает, что престижный балетный конкурс Prix de Fonteyn в этом году будет проходить в Сиднее. Тара находит нового наставника, которым восхищается, в лице Саскии Дункан – самой молодой примы-балерины в истории. Тем временем первокурсника Бена Тикла переводят на второй курс в связи с тем, что он проявляет выдающиеся способности. Однако юноша совершает ошибку, когда доверяет Сэмми и Кристиану.