Dance Academy 2010 - 2013 season 2

Dance Academy season 2 poster
Dance Academy 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 March 2012
Production year 2012
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Dance Academy" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Танцевальная академия» после чудесных летних каникул, проведенных со своим бойфрендом Кристианом, Тара возвращается в академию, чтобы начать обучение на втором курсе. По прибытии девушка узнает, что престижный балетный конкурс Prix de Fonteyn в этом году будет проходить в Сиднее. Тара находит нового наставника, которым восхищается, в лице Саскии Дункан – самой молодой примы-балерины в истории. Тем временем первокурсника Бена Тикла переводят на второй курс в связи с тем, что он проявляет выдающиеся способности. Однако юноша совершает ошибку, когда доверяет Сэмми и Кристиану.

8 IMDb
"Dance Academy" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
In the Middle, Somewhat Elevated
Season 2 Episode 1
12 March 2012
Dream Life
Season 2 Episode 2
13 March 2012
Faux Pas De Deux
Season 2 Episode 3
14 March 2012
Legends
Season 2 Episode 4
15 March 2012
Showcase
Season 2 Episode 5
19 March 2012
Like No One's Watching
Season 2 Episode 6
20 March 2012
A Choreographed Life
Season 2 Episode 7
21 March 2012
Connectivity
Season 2 Episode 8
22 March 2012
The Break
Season 2 Episode 9
26 March 2012
A Good Life
Season 2 Episode 10
27 March 2012
Self Sabotage
Season 2 Episode 11
28 March 2012
Breaking Pointe
Season 2 Episode 12
29 March 2012
Backstab
Season 2 Episode 13
2 April 2012
Rescue Mission
Season 2 Episode 14
3 April 2012
Moving On
Season 2 Episode 15
4 April 2012
Origins
Season 2 Episode 16
5 April 2012
Love And War
Season 2 Episode 17
9 April 2012
Catch Me If I Fall
Season 2 Episode 18
10 April 2012
The Nationals
Season 2 Episode 19
11 April 2012
Tick, Question Mark, Cross
Season 2 Episode 20
12 April 2012
Ladder Theory
Season 2 Episode 21
16 April 2012
Win Or Lose
Season 2 Episode 22
17 April 2012
Love It Or Fight It
Season 2 Episode 23
18 April 2012
The Prix De Fonteyn
Season 2 Episode 24
19 April 2012
The Second
Season 2 Episode 25
23 April 2012
The Red Shoes
Season 2 Episode 26
24 April 2012
