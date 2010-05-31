В 1-м сезоне сериала «Танцевальная академия» провинциальная девушка Тара Вебстер отправляется в Сидней, чтобы пройти прослушивание в престижную Национальную академию танца. Вскоре девушка понимает, что реализовать ее мечту стать профессиональной танцовщицей будет намного сложнее, чем казалось. Но героиня не сдается. В Академии она выясняет, что ее считают худшей танцовщицей курса. Теперь самое главное для Тары – это завести друзей среди однокурсников и заслужить уважение строгих преподавателей. Кроме того, девушка тоскует по родному дому и семье, которая осталась в деревне. Она чувствует себя одиноко.