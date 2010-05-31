Menu
Dance Academy 2010 - 2013 season 1

Season premiere 31 May 2010
Production year 2010
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Dance Academy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Танцевальная академия» провинциальная девушка Тара Вебстер отправляется в Сидней, чтобы пройти прослушивание в престижную Национальную академию танца. Вскоре девушка понимает, что реализовать ее мечту стать профессиональной танцовщицей будет намного сложнее, чем казалось. Но героиня не сдается. В Академии она выясняет, что ее считают худшей танцовщицей курса. Теперь самое главное для Тары – это завести друзей среди однокурсников и заслужить уважение строгих преподавателей. Кроме того, девушка тоскует по родному дому и семье, которая осталась в деревне. Она чувствует себя одиноко.

"Dance Academy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Learning to Fly (1)
Season 1 Episode 1
31 May 2010
Week Zero
Season 1 Episode 2
1 June 2010
Behind Barres
Season 1 Episode 3
2 June 2010
Mine Field
Season 1 Episode 4
3 June 2010
Real Men Don't Dance
Season 1 Episode 5
4 June 2010
Perfection
Season 1 Episode 6
7 June 2010
Crush Test Dummies
Season 1 Episode 7
8 June 2010
Growing Pains
Season 1 Episode 8
9 June 2010
Heartbeat
Season 1 Episode 9
10 June 2010
Through the Looking Glass
Season 1 Episode 10
11 June 2010
One Perfect Day
Season 1 Episode 11
14 June 2010
Pressure
Season 1 Episode 12
15 June 2010
Family
Season 1 Episode 13
16 June 2010
Turning Pointes
Season 1 Episode 14
17 June 2010
My Life en Pointe
Season 1 Episode 15
18 June 2010
Free Falling
Season 1 Episode 16
21 June 2010
A Midsummer's Night Dream
Season 1 Episode 17
22 June 2010
Betty Bunheads
Season 1 Episode 18
23 June 2010
Fairest and Best
Season 1 Episode 19
24 June 2010
Together
Season 1 Episode 20
25 June 2010
FOMO: Fear of Missing Out
Season 1 Episode 21
28 June 2010
Flight or Fight Response
Season 1 Episode 22
29 June 2010
BFF: Best Friends Forever
Season 1 Episode 23
30 June 2010
Heatwave
Season 1 Episode 24
1 July 2010
The Deep End
Season 1 Episode 25
2 July 2010
Learning to Fly (2)
Season 1 Episode 26
5 July 2010
TV series release schedule
