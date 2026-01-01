В 1-м сезоне сериала «Если наступит завтра» в центре событий оказывается молодая красивая женщина по имени Трэйси Уитни, абсолютно удовлетворенная своей судьбой. Это скромная служащая банка, которая готовится к долгожданной свадьбе. Ее жених – не только по-настоящему любимый мужчина, но и баснословно богатый, очень успешный предприниматель. Но страшная случайность приводит Трэйси не к алтарю, а за решетку. Она не понимает, за что она осуждена и кто за этим стоит, но от нее отказывается даже ее возлюбленный. Постепенно героиня выясняет, что ее подставила мафия, а виновником ситуации стал ее избранник. Теперь она собирается мстить.