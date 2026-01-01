Menu
If Tomorrow Comes 1986, season 1

If Tomorrow Comes season 1 poster
If Tomorrow Comes 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 March 1986
Production year 1986
Number of episodes 3
Runtime 9 hours 0 minute
"If Tomorrow Comes" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Если наступит завтра» в центре событий оказывается молодая красивая женщина по имени Трэйси Уитни, абсолютно удовлетворенная своей судьбой. Это скромная служащая банка, которая готовится к долгожданной свадьбе. Ее жених – не только по-настоящему любимый мужчина, но и баснословно богатый, очень успешный предприниматель. Но страшная случайность приводит Трэйси не к алтарю, а за решетку. Она не понимает, за что она осуждена и кто за этим стоит, но от нее отказывается даже ее возлюбленный. Постепенно героиня выясняет, что ее подставила мафия, а виновником ситуации стал ее избранник. Теперь она собирается мстить.

Series rating

7.6
Rate 12 votes
7.8 IMDb

"If Tomorrow Comes" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 March 1986
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 March 1986
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 March 1986
