Во 2-м сезоне сериала «Возвращение в Эдем» с предыдущих событий минует семь лет. Вернувшаяся к жизни Стэфани Харпер раскрывает шокирующую тайну, которая переворачивает судьбу ее семьи с ног на голову. Джилли Стюарт выходит из тюрьмы и сразу же получает от Стэф заманчивое предложение о сотрудничестве. Джейк Сандерс также объединяется с неожиданным союзником, чтобы расправиться с новоиспеченной коалицией. Деннис находит способ выкупить контракт Анджело. Джилли и ее бывший муж Филип снова становятся ближе, но какие цели этот мужчина преследует в действительности? Стэф попадает в ловушку.