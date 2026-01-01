Menu
Return to Eden 1983 - 1986, season 2

Kinoafisha TV Shows Return to Eden Seasons Season 2
Return to Eden 0+
Season premiere 10 February 1986
Production year 1986
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Return to Eden" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Возвращение в Эдем» с предыдущих событий минует семь лет. Вернувшаяся к жизни Стэфани Харпер раскрывает шокирующую тайну, которая переворачивает судьбу ее семьи с ног на голову. Джилли Стюарт выходит из тюрьмы и сразу же получает от Стэф заманчивое предложение о сотрудничестве. Джейк Сандерс также объединяется с неожиданным союзником, чтобы расправиться с новоиспеченной коалицией. Деннис находит способ выкупить контракт Анджело. Джилли и ее бывший муж Филип снова становятся ближе, но какие цели этот мужчина преследует в действительности? Стэф попадает в ловушку.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

"Return to Eden" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
10 February 1986
Episode 2
Season 2 Episode 2
17 February 1986
Episode 3
Season 2 Episode 3
24 February 1986
Episode 4
Season 2 Episode 4
3 March 1986
Episode 5
Season 2 Episode 5
10 March 1986
Episode 6
Season 2 Episode 6
17 March 1986
Episode 7
Season 2 Episode 7
24 March 1986
Episode 8
Season 2 Episode 8
31 March 1986
Episode 9
Season 2 Episode 9
7 April 1986
Episode 10
Season 2 Episode 10
14 April 1986
Episode 11
Season 2 Episode 11
21 April 1986
Episode 12
Season 2 Episode 12
28 April 1986
Episode 13
Season 2 Episode 13
5 May 1986
Episode 14
Season 2 Episode 14
12 May 1986
Episode 15
Season 2 Episode 15
19 May 1986
Episode 16
Season 2 Episode 16
26 May 1986
Episode 17
Season 2 Episode 17
2 June 1986
Episode 18
Season 2 Episode 18
9 June 1986
Episode 19
Season 2 Episode 19
16 June 1986
Episode 20
Season 2 Episode 20
23 June 1986
Episode 21
Season 2 Episode 21
30 June 1986
Episode 22
Season 2 Episode 22
8 July 1986
