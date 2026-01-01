Menu
Return to Eden 1983 - 1986 season 1

Season premiere 27 September 1983
Production year 1983
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 9 minutes
В 1-м сезоне сериала «Возвращение в Эдем» небольшой австралийский городок потрясает страшная новость: местная знаменитость и богатая наследница Стэфани Харпер погибает в пасти аллигатора. Девушка падает прямо в лапы жуткого зверя с лодки во время речной прогулки со своим молодым и любимым супругом Грэгом Марсденом. Тот надеется получить все ее деньги, но есть проблема: тело Стэф так и не обнаруживают, а потому требуется подождать семь лет до вступления в наследство. Тем временем в частной клинике буквально по кусочкам собирают изуродованное лицо и тело неизвестной девушки. Стэфани выжила и собирается отомстить мужу за попытку ее убить…

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
27 September 1983
Episode 2
Season 1 Episode 2
28 September 1983
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 September 1983
