В 1-м сезоне сериала «Возвращение в Эдем» небольшой австралийский городок потрясает страшная новость: местная знаменитость и богатая наследница Стэфани Харпер погибает в пасти аллигатора. Девушка падает прямо в лапы жуткого зверя с лодки во время речной прогулки со своим молодым и любимым супругом Грэгом Марсденом. Тот надеется получить все ее деньги, но есть проблема: тело Стэф так и не обнаруживают, а потому требуется подождать семь лет до вступления в наследство. Тем временем в частной клинике буквально по кусочкам собирают изуродованное лицо и тело неизвестной девушки. Стэфани выжила и собирается отомстить мужу за попытку ее убить…