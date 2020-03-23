В 1-м сезоне шоу «Джейми Оливер: Продолжаем готовить» главный повар Великобритании расскажет о том, как готовить роскошные блюда из домашних продуктов. Программа была создана в разгар пандемии коронавируса, когда жители всего мира лишились возможности выбираться в любимые заведения. Джейми Оливер предлагает несколько простых в приготовлении и при этом изысканных блюд, создать которые под силу каждому. В частности, ведущий приготовит роскошную пасту, ризотто, рыбный пирог и многое другое. Голодным не останется никто!