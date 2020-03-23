Menu
Jamie: Keep Cooking and Carry On (2020), season 1

Jamie: Keep Cooking and Carry On season 1 poster
Jamie: Keep Cooking and Carry On 16+
Season premiere 23 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"Jamie: Keep Cooking and Carry On" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Джейми Оливер: Продолжаем готовить» главный повар Великобритании расскажет о том, как готовить роскошные блюда из домашних продуктов. Программа была создана в разгар пандемии коронавируса, когда жители всего мира лишились возможности выбираться в любимые заведения. Джейми Оливер предлагает несколько простых в приготовлении и при этом изысканных блюд, создать которые под силу каждому. В частности, ведущий приготовит роскошную пасту, ризотто, рыбный пирог и многое другое. Голодным не останется никто!

"Jamie: Keep Cooking and Carry On" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 March 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
24 March 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 March 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 March 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
27 March 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
30 March 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
31 March 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
1 April 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
2 April 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
3 April 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
6 April 2020
Episode 12
Season 1 Episode 12
7 April 2020
Episode 13
Season 1 Episode 13
8 April 2020
Episode 14
Season 1 Episode 14
9 April 2020
Episode 15
Season 1 Episode 15
10 April 2020
Episode 16
Season 1 Episode 16
13 April 2020
Episode 17
Season 1 Episode 17
14 April 2020
Episode 18
Season 1 Episode 18
15 April 2020
Episode 19
Season 1 Episode 19
16 April 2020
Episode 20
Season 1 Episode 20
17 April 2020
TV series release schedule
