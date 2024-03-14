В 1-м сезоне сериала «Адмирал Кузнецов» в центре событий оказывается Николай Герасимович Кузнецов – советский военно-морской офицер, который получил звание адмирала Флота СССР. Он занимал должность народного комиссара Военно-морского флота в период Второй мировой войны. В наши дни его именем названа Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова и авианосец «Адмирал Кузнецов». Адмирал Кузнецов запомнился своим современникам как харизматичный военачальник, энергетически мощный, волевой человек. Некоторые его решения и военная стратегия имели судьбоносное значение для Советского Союза.