Admiral Kuznecov 2024, season 1

Season premiere 14 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1-м сезоне сериала «Адмирал Кузнецов» в центре событий оказывается Николай Герасимович Кузнецов – советский военно-морской офицер, который получил звание адмирала Флота СССР. Он занимал должность народного комиссара Военно-морского флота в период Второй мировой войны. В наши дни его именем названа Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова и авианосец «Адмирал Кузнецов». Адмирал Кузнецов запомнился своим современникам как харизматичный военачальник, энергетически мощный, волевой человек. Некоторые его решения и военная стратегия имели судьбоносное значение для Советского Союза.

0.0
5.6 IMDb
"Admiral Kuznecov" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 March 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 March 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 March 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 March 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
14 March 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
14 March 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
14 March 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 March 2024
