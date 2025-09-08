Menu
Pervokursnicy season 2 watch online

Pervokursnicy season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Pervokursnicy Seasons Season 2

Pervokursnicy 16+
Title Сезон 2
Season premiere 8 September 2025
Production year 2025
Number of episodes 16
Runtime 6 hours 40 minutes

Series rating

0.0
Rate 1 vote
6.3 IMDb
"Pervokursnicy" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2 Episode 1
8 September 2025
Серия 2
Season 2 Episode 2
8 September 2025
Серия 3
Season 2 Episode 3
9 September 2025
Серия 4
Season 2 Episode 4
9 September 2025
Серия 5
Season 2 Episode 5
10 September 2025
Серия 6
Season 2 Episode 6
10 September 2025
Серия 7
Season 2 Episode 7
11 September 2025
Серия 8
Season 2 Episode 8
11 September 2025
Серия 9
Season 2 Episode 9
15 September 2025
Серия 10
Season 2 Episode 10
15 September 2025
Серия 11
Season 2 Episode 11
16 September 2025
Серия 12
Season 2 Episode 12
16 September 2025
Серия 13
Season 2 Episode 13
17 September 2025
Серия 14
Season 2 Episode 14
17 September 2025
Серия 15
Season 2 Episode 15
18 September 2025
Серия 16
Season 2 Episode 16
18 September 2025
TV series release schedule
