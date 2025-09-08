Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Pervokursnicy season 2 watch online
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
Pervokursnicy
Seasons
Season 2
Pervokursnicy
16+
Title
Сезон 2
Season premiere
8 September 2025
Production year
2025
Number of episodes
16
Runtime
6 hours 40 minutes
Series rating
0.0
Rate
1
vote
6.3
IMDb
Write review
"Pervokursnicy" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2
Episode 1
8 September 2025
Серия 2
Season 2
Episode 2
8 September 2025
Серия 3
Season 2
Episode 3
9 September 2025
Серия 4
Season 2
Episode 4
9 September 2025
Серия 5
Season 2
Episode 5
10 September 2025
Серия 6
Season 2
Episode 6
10 September 2025
Серия 7
Season 2
Episode 7
11 September 2025
Серия 8
Season 2
Episode 8
11 September 2025
Серия 9
Season 2
Episode 9
15 September 2025
Серия 10
Season 2
Episode 10
15 September 2025
Серия 11
Season 2
Episode 11
16 September 2025
Серия 12
Season 2
Episode 12
16 September 2025
Серия 13
Season 2
Episode 13
17 September 2025
Серия 14
Season 2
Episode 14
17 September 2025
Серия 15
Season 2
Episode 15
18 September 2025
Серия 16
Season 2
Episode 16
18 September 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree