Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Pervokursnicy season 1 watch online

Pervokursnicy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pervokursnicy Seasons Season 1

Pervokursnicy 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 6 hours 40 minutes
"Pervokursnicy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Первокурсницы» в юности многие фантазируют о своем будущем, но далеко не у всех ожидания впоследствии совпадают с реальностью. Такая же участь постигла 40-летних подруг Анастасию и Жанну. Когда-то они встречали 20-летие в общежитии и желали друг другу добиться высот в жизни. Например, открыть шикарный ресторан где-нибудь на морском берегу. Но судьба распорядилась иначе. И Жанна, и Настя оставили учебу после первого курса. После того как сыновья Насти ушли в армию, женщины решили, что возраст не помеха. Они намерены вновь вернуться в студенческие годы и завершить начатое.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
6.3 IMDb
Write review
"Pervokursnicy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 September 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
11 September 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
12 September 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
13 September 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
14 September 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
18 September 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
19 September 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
20 September 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
21 September 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
25 September 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
26 September 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
27 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more