В 1-м сезоне сериала «Первокурсницы» в юности многие фантазируют о своем будущем, но далеко не у всех ожидания впоследствии совпадают с реальностью. Такая же участь постигла 40-летних подруг Анастасию и Жанну. Когда-то они встречали 20-летие в общежитии и желали друг другу добиться высот в жизни. Например, открыть шикарный ресторан где-нибудь на морском берегу. Но судьба распорядилась иначе. И Жанна, и Настя оставили учебу после первого курса. После того как сыновья Насти ушли в армию, женщины решили, что возраст не помеха. Они намерены вновь вернуться в студенческие годы и завершить начатое.