Deniskiny rasskazy season 1 watch online

Deniskiny rasskazy season 1 poster
Deniskiny rasskazy 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 0 minute
"Deniskiny rasskazy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Денискины рассказы» в российской столице на Каретном Валу живет местный старожил по имени Денис Викторович. На каникулы к нему привозят шестилетнего внука, которому пожилой мужчина с удовольствием рассказывает истории из советского прошлого. В те времена дети много играли во дворах, исследовали мир и постоянно попадали в веселые истории. Впрочем, и современным ребятам не чужды любознательность и желание постичь, как устроен этот мир. Каждый день дедушка рассказывает своему внуку о том, как он рос в совершенно другое историческое время. И Дениска, словно на машине времени, совершает путешествие в СССР.

Series rating

7.1
Rate 38 votes
7 IMDb
"Deniskiny rasskazy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 June 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 June 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 June 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 June 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
12 June 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 June 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 June 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 June 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
26 June 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
26 June 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
3 July 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
3 July 2024
TV series release schedule
