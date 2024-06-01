В 1-м сезоне сериала «Денискины рассказы» в российской столице на Каретном Валу живет местный старожил по имени Денис Викторович. На каникулы к нему привозят шестилетнего внука, которому пожилой мужчина с удовольствием рассказывает истории из советского прошлого. В те времена дети много играли во дворах, исследовали мир и постоянно попадали в веселые истории. Впрочем, и современным ребятам не чужды любознательность и желание постичь, как устроен этот мир. Каждый день дедушка рассказывает своему внуку о том, как он рос в совершенно другое историческое время. И Дениска, словно на машине времени, совершает путешествие в СССР.