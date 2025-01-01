В 1-и сезоне сериала «Город Брежнев» в начале 80-х пятнадцатилетний Артур знакомится в пионерском лагере с вожатыми Виталием и Мариной. Их знакомство стало судьбоносным. Виталик в прошлом принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Он привлекательный, находчивый и остроумный молодой человек. Во время схватки с бандой хулиганов Виталий пришел на помощь Артуру и другим ребятам. Затем ребята еще раз встретились в городе Брежнев: Марина пришла на работу в учебное заведение, где учился Артур, а Виталий устроился шофером одного из заводских боссов, а потом – Вадима Вазых, который является отцом Артура.