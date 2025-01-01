Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gorod Brezhnev , season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Gorod Brezhnev Seasons Season 1

Gorod Brezhnev
Title Сезон 1
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Gorod Brezhnev" season 1 description

В 1-и сезоне сериала «Город Брежнев» в начале 80-х пятнадцатилетний Артур знакомится в пионерском лагере с вожатыми Виталием и Мариной. Их знакомство стало судьбоносным. Виталик в прошлом принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Он привлекательный, находчивый и остроумный молодой человек. Во время схватки с бандой хулиганов Виталий пришел на помощь Артуру и другим ребятам. Затем ребята еще раз встретились в городе Брежнев: Марина пришла на работу в учебное заведение, где учился Артур, а Виталий устроился шофером одного из заводских боссов, а потом – Вадима Вазых, который является отцом Артура.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
Gorod Brezhnev List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more