Wilderness 2023, season 1

Wilderness
Season premiere 15 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Пустошь» события происходят в Нью-Йорке. Супруги Лив и Уилл переезжают в мегаполис из британской провинции, чтобы по полной программе наслаждаться жизнью, которую может предложить современный город. Они молоды, счастливы и полны энергии. Жизнь главных героев рушится, когда Лив узнает, что ее муж завел себе любовницу. Она понимает, что месть — это единственный выход. Уилл предлагает жене совершить путешествие по национальным паркам США, желая освежить их отношения. Однако романтическая поездка быстро превращается в настоящий кошмар, поскольку Лив одержима жаждой мести.

0.0
6.3 IMDb
"Wilderness" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Happily Ever After
Season 1 Episode 1
15 September 2023
Season 1 Episode 2
15 September 2023
Repent At Leisure
Season 1 Episode 3
15 September 2023
Home Sweet Home
Season 1 Episode 4
15 September 2023
Like Mother, Like Daughter
Season 1 Episode 5
15 September 2023
Where White Knights Go To Die
Season 1 Episode 6
15 September 2023
