В 1-м сезоне сериала «Пустошь» события происходят в Нью-Йорке. Супруги Лив и Уилл переезжают в мегаполис из британской провинции, чтобы по полной программе наслаждаться жизнью, которую может предложить современный город. Они молоды, счастливы и полны энергии. Жизнь главных героев рушится, когда Лив узнает, что ее муж завел себе любовницу. Она понимает, что месть — это единственный выход. Уилл предлагает жене совершить путешествие по национальным паркам США, желая освежить их отношения. Однако романтическая поездка быстро превращается в настоящий кошмар, поскольку Лив одержима жаждой мести.