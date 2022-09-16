Menu
Blind 18+
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 17 hours 4 minutes
"Blind" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Слепцы» детектив отдела по расследованию убийств становится подозреваемым в серийном убийстве. Он ищет настоящего преступника, чтобы добиться торжества справедливости. В этом ему оказывают помощь социальный сотрудник и судья. История начинается с того, что молодую студентку университета Пэк Чжи Ын похищают и убивают. Детектив, который проводит расследование, Сун Чжун бросается на поиски убийцы. Судьей по этому делу является его брат Сан Хун. Хотя Сон Чжун находит подозреваемого, суд сомневается в том, является ли он убийцей. Судебный процесс с участием присяжных продолжается...

"Blind" season 1 list of episodes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 September 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
24 September 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
30 September 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
1 October 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
7 October 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
8 October 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
14 October 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
15 October 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
21 October 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
22 October 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
28 October 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
29 October 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
4 November 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
5 November 2022
TV series release schedule
