В 1-м сезоне сериала «Слепцы» детектив отдела по расследованию убийств становится подозреваемым в серийном убийстве. Он ищет настоящего преступника, чтобы добиться торжества справедливости. В этом ему оказывают помощь социальный сотрудник и судья. История начинается с того, что молодую студентку университета Пэк Чжи Ын похищают и убивают. Детектив, который проводит расследование, Сун Чжун бросается на поиски убийцы. Судьей по этому делу является его брат Сан Хун. Хотя Сон Чжун находит подозреваемого, суд сомневается в том, является ли он убийцей. Судебный процесс с участием присяжных продолжается...