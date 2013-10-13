В 1-м сезоне сериала «Дети Водолея» целых три года Ваня провел в дисциплинарном батальоне. Он справился со многими ужасами. После того как мужчина наконец вновь оказался в родных краях, он жаждет только одного — обнять свою любимую женщину по имени Люба. Однако его ждет шокирующее открытие: Люба вышла замуж. Помимо этого, во время Ваниного отсутствия его избранница стала матерью. Ваня считает, что именно он является отцом ребенка, и у него есть основания так думать. Теперь мужчине предстоит нелегкая борьба за право принимать участие в жизни мальчика. Ваня никогда не умел сдаваться без боя...