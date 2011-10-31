В 1-м сезоне сериала «Дело гастронома № 1» знаменитый «Елисеевский» гастроном на Невском проспекте становится инструментом власти в руках советских политиков. После смерти Леонида Брежнева в конце 1982 года страна переходит под управление нового генерального секретаря Юрия Андропова. Вот только ни народ, ни высшие эшелоны власти пока не доверяют бывшему главе КГБ. Тогда он решает действовать проверенными методами – показать свои силы, раскрыв громкое государственное преступление. Такое дело как раз подворачивается, и Андропов поручает следователю Скачко собрать компромат на директора «Елисеевского» Беркутова.