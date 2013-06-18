В 1-м сезоне сериала «Джодха и Акбар: История великой любви» события разворачиваются в шестнадцатом столетии. Это неспокойное время, связанное с частыми войнами, распрями между моголами и раджпутами. Император Великих Моголов Акбар берет в жены раджпутскую принцессу Джодхой Бай. Это политический союз по расчету, который спустя некоторое время превращается в величайшую историю любви, изменившую судьбу Индии. Император Великих Моголов Джалалуддин получает народный титул Акбара. Он потерял отца в 13 лет и был воспитан верховным главнокомандующим Байрам-ханом – жестоким и деспотичным.