Во 2-м сезоне сериала «Благословение небожителей» продолжается история о величайшем в мире противостоянии между людьми и небожителями – древними созданиями, которые столетиями управляли землями и обладали могущественными способностями. Главным действующим лицом по-прежнему является Лянь Се, который вновь оказывается в центре этой борьбы. Ему становится известно о своем предназначении – стать богом, который может оказать сопротивление небожителям и помочь своему народу спастись от тирании. В новом сезоне героя ожидает множество захватывающих приключений и непростых испытаний.