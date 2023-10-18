Menu
Tian Guan Ci Fu 2020 - 2024, season 2

Tian Guan Ci Fu 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Tian Guan Ci Fu" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Благословение небожителей» продолжается история о величайшем в мире противостоянии между людьми и небожителями – древними созданиями, которые столетиями управляли землями и обладали могущественными способностями. Главным действующим лицом по-прежнему является Лянь Се, который вновь оказывается в центре этой борьбы. Ему становится известно о своем предназначении – стать богом, который может оказать сопротивление небожителям и помочь своему народу спастись от тирании. В новом сезоне героя ожидает множество захватывающих приключений и непростых испытаний.

Episode 1
Season 2 Episode 1
18 October 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
25 October 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
1 November 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
8 November 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
15 November 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
6 December 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
13 December 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
20 December 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
27 December 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
3 January 2024
Episode 11
Season 2 Episode 11
10 January 2024
Episode 12
Season 2 Episode 12
17 January 2024
