В 1-м сезоне сериала «Благословение небожителей» несколько столетий назад Лянь Се являлся наследным принцем именитого королевства. Жители этих краев относились к нему с уважением. Сложно было представить, что спустя некоторое время он станет объектом всеобщих насмешек. Это произошло после того, как Лянь Се в юности оказался на Небесах. Его воздвигли в лик святых. Однако затем его свергли. Через 8 сотен лет Лянь Се решил в третий раз попытать счастья и вернуться на небеса. Снова оказавшись небожителем, Лянь Се с энтузиазмом принимается за свое первое поручение. Выполнив его, он сталкивается с загадочным демоном...