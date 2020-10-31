Menu
Tian Guan Ci Fu 2020, season 1

Tian Guan Ci Fu 18+
Season premiere 31 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 35 minutes
"Tian Guan Ci Fu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Благословение небожителей» несколько столетий назад Лянь Се являлся наследным принцем именитого королевства. Жители этих краев относились к нему с уважением. Сложно было представить, что спустя некоторое время он станет объектом всеобщих насмешек. Это произошло после того, как Лянь Се в юности оказался на Небесах. Его воздвигли в лик святых. Однако затем его свергли. Через 8 сотен лет Лянь Се решил в третий раз попытать счастья и вернуться на небеса. Снова оказавшись небожителем, Лянь Се с энтузиазмом принимается за свое первое поручение. Выполнив его, он сталкивается с загадочным демоном...

Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
31 October 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
31 October 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 November 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 November 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
21 November 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
28 November 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
5 December 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
12 December 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
19 December 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
26 December 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
2 January 2021
