В 1-м сезоне сериала «Побег Карлоса Гона» действие разворачивается в 2018 году. Лидер компании Renault-Nissan-Mitsubishi стал популярен после того, как ему удалось вывести из затяжного кризиса компании Nissan. Японские и мировые СМИ написали о том, что Карлос Гон пришел в прокуратуру, где его задержали. В одно и то же время компания Nissan выпустила пресс-релиз, где была информация о занижениях информации о доходах, которая предоставлялась на фондовую биржу. Основными виновниками назвали Карлоса Гона и директора Грега Келли. Компания официально заявила, что совет директоров обсудит вопрос об увольнении Гона.