Wanted: The Escape of Carlos Ghosn 2023, season 1

Wanted: The Escape of Carlos Ghosn 12+
Season premiere 25 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 48 minutes
В 1-м сезоне сериала «Побег Карлоса Гона» действие разворачивается в 2018 году. Лидер компании Renault-Nissan-Mitsubishi стал популярен после того, как ему удалось вывести из затяжного кризиса компании Nissan. Японские и мировые СМИ написали о том, что Карлос Гон пришел в прокуратуру, где его задержали. В одно и то же время компания Nissan выпустила пресс-релиз, где была информация о занижениях информации о доходах, которая предоставлялась на фондовую биржу. Основными виновниками назвали Карлоса Гона и директора Грега Келли. Компания официально заявила, что совет директоров обсудит вопрос об увольнении Гона.

7.1 IMDb
"Wanted: The Escape of Carlos Ghosn" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 August 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 August 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 August 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 August 2023
TV series release schedule
