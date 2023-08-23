Menu
Destined with You 2023, season 1

Destined with You
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Destined with You" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Суждено быть с тобой» главными действующими лицами являются молодой парень по имени Чан Шин Ю и девушка, которую зовут Ли Хон Чжо. Сюжетная линия вращается вокруг запретной книги, которая была тщательно запечатана триста лет назад. Она оказалась в руках Хон-Джо. Адвокат Шин-Ю оказался жертвой запретной книги из-за древнейшего проклятия, которое связано с книгой. Теперь Ли Хон Чжо может помочь ему освободиться от проклятия. Но внезапно связь главных героев приводит к романтическим отношениям. Им предстоит пережить немало захватывающих приключений и испытаний.

