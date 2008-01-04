В 1-м сезоне шоу «Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом» ведущий поговорит с самыми яркими представителями американского шоу-бизнеса. Первый гость в студии – актер комедийного жанра Майкл Сера, известный по фильмам «СуперПерцы» и «Скотт Пилигрим». Затем Галифианакис пообщается с коллегой Джимми Киммелом, актрисой Натали Портман, звездой «Офиса» Стивом Каррелом, секс-символом 90-х Брэдом Питтом и многими другими людьми, не нуждающимися в представлении. Каждому герою Галифианакис задает неудобные вопросы, а иногда открыто их оскорбляет. Будьте уверены, ответная агрессия со стороны уважаемых гостей не заставит себя долго ждать.