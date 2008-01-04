Menu
Between Two Ferns with Zach Galifianakis (2008), season 1

Season premiere 4 January 2008
Production year 2008
Number of episodes 21
Runtime 1 hour 45 minutes
"Between Two Ferns with Zach Galifianakis" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом» ведущий поговорит с самыми яркими представителями американского шоу-бизнеса. Первый гость в студии – актер комедийного жанра Майкл Сера, известный по фильмам «СуперПерцы» и «Скотт Пилигрим». Затем Галифианакис пообщается с коллегой Джимми Киммелом, актрисой Натали Портман, звездой «Офиса» Стивом Каррелом, секс-символом 90-х Брэдом Питтом и многими другими людьми, не нуждающимися в представлении. Каждому герою Галифианакис задает неудобные вопросы, а иногда открыто их оскорбляет. Будьте уверены, ответная агрессия со стороны уважаемых гостей не заставит себя долго ждать.

8.3 IMDb
"Between Two Ferns with Zach Galifianakis" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Michael Cera
Season 1 Episode 1
4 January 2008
Jimmy Kimmel
Season 1 Episode 2
17 April 2008
Jon Hamm
Season 1 Episode 3
12 December 2008
Natalie Portman
Season 1 Episode 4
6 May 2009
Bradley Cooper
Season 1 Episode 5
26 May 2009
Charlize Theron
Season 1 Episode 6
8 September 2009
Conan O'Brien & Andy Richter
Season 1 Episode 7
16 November 2009
Ben Stiller
Season 1 Episode 8
16 March 2010
Steve Carell
Season 1 Episode 9
26 July 2010
Sean Penn
Season 1 Episode 10
24 August 2010
Bruce Willis
Season 1 Episode 11
11 October 2010
Jennifer Aniston & Tila Tequila
Season 1 Episode 12
7 February 2011
Will Ferrell
Season 1 Episode 13
23 May 2011
Oscar Buzz Edition, Part 1
Season 1 Episode 14
11 February 2013
Oscar Buzz Edition, Part 2
Season 1 Episode 15
12 February 2013
James Franco
Season 1 Episode 16
8 May 2013
Justin Bieber
Season 1 Episode 17
26 September 2013
President Barack Obama
Season 1 Episode 18
11 March 2014
Brad Pitt
Season 1 Episode 19
22 October 2014
Hillary Clinton
Season 1 Episode 20
22 September 2016
Jerry Seinfeld & Cardi B
Season 1 Episode 21
14 June 2018
TV series release schedule
