Why? With Hannibal Buress (2015), season 1

Kinoafisha TV Shows Why? With Hannibal Buress Seasons Season 1

Why? With Hannibal Buress 18+
Title Сезон 1
Season premiere 8 July 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Why? With Hannibal Buress" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Почему? С Хэннибалом Берессом» известный американский комик, рэпер, актер, продюсер и писатель отвечает на животрепещущие вопросы, которые волнуют не высокопоставленных чиновников, а простых людей – таких же, как он сам. Все свежие новости проходят через его строгий отбор, а самые острые и важные из них становятся темой для обсуждения в студии. Он приглашает в гости политиков, актеров, спортсменов, музыкантов и других знаменитостей. От внимания Хэннибала не укрывается ни подозрительная травма пловца на соревнованиях, ни новая кандидатура на пост главы государства. Но во все новости он добавляет немного юмора и музыки. 

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
5.3 IMDb
"Why? With Hannibal Buress" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
8th of July Celebration!
Season 1 Episode 1
8 July 2015
Get the F Out of Here
Season 1 Episode 2
15 July 2015
Hannibal Goes to a PETA Protest
Season 1 Episode 3
22 July 2015
Hannibal Has Beef
Season 1 Episode 4
29 July 2015
Hannibal Converses Calmly with a Dentist and a Lion
Season 1 Episode 5
5 August 2015
Hannibal Goes to Hell to Find Out What's in That Bag
Season 1 Episode 6
12 August 2015
Hannibal Approaches the Finish Line While Wearing a Deep V-Neck T-Shirt
Season 1 Episode 7
19 August 2015
Hannibal and Kate Plus 8
Season 1 Episode 8
26 August 2015
TV series release schedule
