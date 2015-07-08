В 1-м сезоне сериала «Почему? С Хэннибалом Берессом» известный американский комик, рэпер, актер, продюсер и писатель отвечает на животрепещущие вопросы, которые волнуют не высокопоставленных чиновников, а простых людей – таких же, как он сам. Все свежие новости проходят через его строгий отбор, а самые острые и важные из них становятся темой для обсуждения в студии. Он приглашает в гости политиков, актеров, спортсменов, музыкантов и других знаменитостей. От внимания Хэннибала не укрывается ни подозрительная травма пловца на соревнованиях, ни новая кандидатура на пост главы государства. Но во все новости он добавляет немного юмора и музыки.