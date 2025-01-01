В 3-м сезоне сериала «Русалочка» Ариэль в первый раз встречает Скаттла. Русалочка собирается использовать его помощь, чтобы вызволить краба Себастьяна, которому угрожает группа пиратов. Себастьян выясняет, что его родители спешат к нему в гости, и должен придумать масштабную схему, чтобы создать впечатление, будто он является правителем Атлантики. Тем временем поток загрязнения угрожает Атлантике. Аполлон, великий атлантический герой, прибывает в гости, и Ариэль собирается отправиться с ним в путешествие для того, чтобы выяснить – увы, он совсем не тот, кем показался ей поначалу.