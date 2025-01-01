Menu
The Little Mermaid 1992 - 1994, season 3

The Little Mermaid season 3 poster
The Little Mermaid Seasons Season 3

The Little Mermaid 0+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 17 September 1994
Production year 1994
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"The Little Mermaid" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Русалочка» Ариэль в первый раз встречает Скаттла. Русалочка собирается использовать его помощь, чтобы вызволить краба Себастьяна, которому угрожает группа пиратов. Себастьян выясняет, что его родители спешат к нему в гости, и должен придумать масштабную схему, чтобы создать впечатление, будто он является правителем Атлантики. Тем временем поток загрязнения угрожает Атлантике. Аполлон, великий атлантический герой, прибывает в гости, и Ариэль собирается отправиться с ним в путешествие для того, чтобы выяснить – увы, он совсем не тот, кем показался ей поначалу. 

Series rating

0.0
Rate 1 vote
6.8 IMDb
Write review
"The Little Mermaid" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Scuttle
Season 3 Episode 1
17 September 1994
King Crab
Season 3 Episode 2
24 September 1994
Island of Fear
Season 3 Episode 3
1 October 1994
Land of the Dinosaurs
Season 3 Episode 4
8 October 1994
Heroes
Season 3 Episode 5
15 October 1994
The Beast Within
Season 3 Episode 6
22 October 1994
Ariel's Treasures
Season 3 Episode 7
29 October 1994
A Little Evil
Season 3 Episode 8
26 November 1994
TV series release schedule
