Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Little Mermaid 1992 - 1994 season 2

The Little Mermaid season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Little Mermaid Seasons Season 2

The Little Mermaid 0+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 September 1993
Production year 1993
Number of episodes 9
Runtime 3 hours 45 minutes
"The Little Mermaid" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Русалочка» Себастьян оставляет службу в качестве доверенного лица и советника правителя Тритона. Отныне он хочет вести новую жизнь, где будет предоставлен исключительно сам себе. Тритон тем временем настаивает на том, чтобы его дочь Ариэль играла на морской каллиопе: инструменте, который внешне и по звучанию похож на орган. Спот, касатка и Себастьян оказываются в плену у безумного владельца цирка, и Ариэль предстоит прийти на помощь своим друзьям. Затем Ариэль спасает неудачливое создание по кличке Счастливчик. Ее поступок провоцирует панику во всей Атлантике. В скором времени Урсула придет за этим существом.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
6.8 IMDb
Write review
"The Little Mermaid" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Resigned to It
Season 2 Episode 1
18 September 1993
Calliope Dreams
Season 2 Episode 2
25 September 1993
Save the Whale
Season 2 Episode 3
2 October 1993
Against the Tide
Season 2 Episode 4
9 October 1993
Giggles
Season 2 Episode 5
16 October 1993
Wish Upon a Starfish
Season 2 Episode 6
23 October 1993
Tail of Two Crabs
Season 2 Episode 7
30 October 1993
Metal Fish
Season 2 Episode 8
6 November 1993
T'ank You for Dat, Ariel
Season 2 Episode 9
11 December 1993
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more