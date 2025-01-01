Во 2-м сезоне сериала «Русалочка» Себастьян оставляет службу в качестве доверенного лица и советника правителя Тритона. Отныне он хочет вести новую жизнь, где будет предоставлен исключительно сам себе. Тритон тем временем настаивает на том, чтобы его дочь Ариэль играла на морской каллиопе: инструменте, который внешне и по звучанию похож на орган. Спот, касатка и Себастьян оказываются в плену у безумного владельца цирка, и Ариэль предстоит прийти на помощь своим друзьям. Затем Ариэль спасает неудачливое создание по кличке Счастливчик. Ее поступок провоцирует панику во всей Атлантике. В скором времени Урсула придет за этим существом.