В 1-м сезоне сериала «Русалочка» Ариэль приручила кита, чем вызвала большое разочарование со стороны своего отца, короля Тритона. Краб Себастьян тем временем стал послом мира. Он хочет установить перемирие с шарканцами, которые жаждут власти. Тем временем Ариэль отправляется с Себастьяном на их территорию. Затем Ариэль едет на диком морском коньке по кличке Сторми вопреки велению отца и скрывается в пустыне. Также русалочка заводит дружбу с осиротевшим подростком. А еще Ариэль получает сообщение в бутылке, которое приводит ее вместе с друзьями к опасному морскому чудищу.