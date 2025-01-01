Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Little Mermaid 1992 - 1994 season 1

The Little Mermaid season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Little Mermaid Seasons Season 1

The Little Mermaid 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 September 1992
Production year 1992
Number of episodes 14
Runtime 5 hours 50 minutes
"The Little Mermaid" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Русалочка» Ариэль приручила кита, чем вызвала большое разочарование со стороны своего отца, короля Тритона. Краб Себастьян тем временем стал послом мира. Он хочет установить перемирие с шарканцами, которые жаждут власти. Тем временем Ариэль отправляется с Себастьяном на их территорию. Затем Ариэль едет на диком морском коньке по кличке Сторми вопреки велению отца и скрывается в пустыне. Также русалочка заводит дружбу с осиротевшим подростком. А еще Ариэль получает сообщение в бутылке, которое приводит ее вместе с друзьями к опасному морскому чудищу.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
6.8 IMDb
Write review
"The Little Mermaid" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Whale of a Tale
Season 1 Episode 1
11 September 1992
The Great Sebastian
Season 1 Episode 2
12 September 1992
Stormy
Season 1 Episode 3
19 September 1992
Urchin
Season 1 Episode 4
26 September 1992
Double Bubble
Season 1 Episode 5
3 October 1992
Message in a Bottle
Season 1 Episode 6
10 October 1992
Charmed
Season 1 Episode 7
17 October 1992
Marriage of Inconvenience
Season 1 Episode 8
24 October 1992
The Evil Manta
Season 1 Episode 9
31 October 1992
Thingamajigger
Season 1 Episode 10
7 November 1992
Red
Season 1 Episode 11
14 November 1992
Beached
Season 1 Episode 12
21 November 1992
Trident True
Season 1 Episode 13
28 November 1992
Eel-Ectric City
Season 1 Episode 14
5 December 1992
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more