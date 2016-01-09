Во 2-м сезоне сериала «Врата» воины японской армии и Империи устраивают совместное торжество в честь начала их сотрудничества и сосуществования. Тем временем в Империи происходит землетрясение. Но когда человеческие войска устраивают срочную эвакуацию, они узнают, что в плену находятся граждане их страны. Тука начинает сходить с ума из-за травмы, связанной с драконом. Яо использует ситуацию в своих интересах, чтобы заручиться поддержкой японских солдат. Итами вместе с Тулу, Рори и Лелей собираются остановить дракона. В это время происходит покушение на одного из высокопоставленных генералов Токио.