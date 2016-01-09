Menu
Gate 2015 - 2016, season 2

Gate
Season premiere 9 January 2016
Production year 2016
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Gate" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Врата» воины японской армии и Империи устраивают совместное торжество в честь начала их сотрудничества и сосуществования. Тем временем в Империи происходит землетрясение. Но когда человеческие войска устраивают срочную эвакуацию, они узнают, что в плену находятся граждане их страны. Тука начинает сходить с ума из-за травмы, связанной с драконом. Яо использует ситуацию в своих интересах, чтобы заручиться поддержкой японских солдат. Итами вместе с Тулу, Рори и Лелей собираются остановить дракона. В это время происходит покушение на одного из высокопоставленных генералов Токио.

7.5 IMDb
"Gate" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Banquet Begins
Season 2 Episode 1
9 January 2016
The Imperial Capital Quake
Season 2 Episode 2
16 January 2016
Tuka Luna Marceau
Season 2 Episode 3
23 January 2016
The Fire Dragon, Once More
Season 2 Episode 4
30 January 2016
Decisive Battle
Season 2 Episode 5
6 February 2016
The Magic City of Rondel
Season 2 Episode 6
13 February 2016
Dangerous Sisters
Season 2 Episode 7
20 February 2016
Lover
Season 2 Episode 8
27 February 2016
Deadline
Season 2 Episode 9
5 March 2016
The Empress in Slave's Clothing
Season 2 Episode 10
12 March 2016
Paradrop
Season 2 Episode 11
19 March 2016
Thus, They Fought There
Season 2 Episode 12
26 March 2016
