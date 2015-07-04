Menu
"Gate" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Врата» в токийском районе Гиндза неожиданно образовываются загадочные ворота, сквозь которые чудовищные монстры начинают наступление на мирный город людей. После этого японские вооруженные силы экстренно формируют войска и переходят в контратаку. Японская армия сталкивается с армией Империи. По ту сторону портала лейтенант Йоджи Итами встречает настоящего дракона, находит разрушенную деревню и знакомится с девушкой-эльфом. Тука и другие беженцы привыкают к новой жизни среди человеческих солдат. Армия вступает в схватку с силами зла, терроризирующими оба мира.

"Gate" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Self-Defense Force Goes to Another World
Season 1 Episode 1
4 July 2015
Two Military Forces
Season 1 Episode 2
11 July 2015
Fire Dragon
Season 1 Episode 3
18 July 2015
To Unknown Lands
Season 1 Episode 4
25 July 2015
The Battle of Italica
Season 1 Episode 5
1 August 2015
Ride of the Valkyries
Season 1 Episode 6
8 August 2015
The Princess's Decision
Season 1 Episode 7
15 August 2015
Japan, Beyond the Gate
Season 1 Episode 8
22 August 2015
The Hakone Mountain Night Battle
Season 1 Episode 9
29 August 2015
Despair and Hope
Season 1 Episode 10
5 September 2015
Visitor
Season 1 Episode 11
12 September 2015
What Would Itami Do?
Season 1 Episode 12
19 September 2015
