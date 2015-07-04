В 1-м сезоне сериала «Врата» в токийском районе Гиндза неожиданно образовываются загадочные ворота, сквозь которые чудовищные монстры начинают наступление на мирный город людей. После этого японские вооруженные силы экстренно формируют войска и переходят в контратаку. Японская армия сталкивается с армией Империи. По ту сторону портала лейтенант Йоджи Итами встречает настоящего дракона, находит разрушенную деревню и знакомится с девушкой-эльфом. Тука и другие беженцы привыкают к новой жизни среди человеческих солдат. Армия вступает в схватку с силами зла, терроризирующими оба мира.