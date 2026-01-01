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Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
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